Актриса Людмила Иванова скончалась в реанимации московской больницы

В реанимации московской городской клинической больницы № 13 скончалась актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Людмила Иванова, передает ТАСС.

«Людмила Иванова поступила к нам 29 сентября и сегодня, к сожалению, скончалась в реанимации», - сообщили в справочной больницы.

Актриса родилась 22 июня 1933 г. в Москве. Она окончила школу-студию МХАТа в 1955 г. и начала карьеру в Московском передвижном драмтеатре.

В 1957 г. Иванова перешла в театр «Современник». Она сыграла более 80 киноролей. Одной из самых запоминающихся стала роль Шуры в фильме «Служебный роман».