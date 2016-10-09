Готовившийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в «Домодедово»

Пассажирский лайнер авиакомпании «Таймыр» совершил штатную посадку в аэропорту «Домодедово». Самолет летел из Ираклиона (Греция) в Москву, он готовился к аварийной посадке из-за невыхода одной из стоек шасси.

Аэродромные службы «Домодедово» сообщили, что в итоге был зафиксирован выход всех стоек шасси. «Самолет выполнил контрольный полет над взлетно-посадочной полосой. Аэродромные службы визуально подтвердили выход всех стоек шасси», – сказали в экстренных службах.

Самолет готовился выполнить аварийную посадку на «пенную подушку», но такие меры не потребовались. Отмечается, что лайнер произвел посадку практически в запланированное время.