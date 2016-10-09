Впервые в истории футбола игрок получил зеленую карточку

Во время матча итальянской серии В между командами «Виртус Энтелла» и «Виченца» игроку впервые в истории футбола была показана зеленая карточка. Они были введены еще осенью прошлого года, но до сих пор ни разу не использовались. Пока зеленые карточки существуют только в Италии.

Эти карточки даются игрокам за соблюдение правил fair play (честной, достойной игры). Например, если футболист отправит мяч за пределы поля, когда соперник получил травму, или признается в совершенном фоле.

Зеленую карточку сегодня получил футболист «Виченцы» Кристиан Галано. На 59-й минуте матча он нанес удар мимо ворот, после которого судья назначил угловой в пользу «Виченцы». Но Галано признался судье, что его касание мяча было последним, и арбитр изменил решение.