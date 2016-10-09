Россия уступила Коста-Рике в товарищеском матче по футболу

Сборная России по футболу проиграла национальной команде Коста-Рики в товарищеском матче. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 4:3 (3:1) в пользу гостей.

Голы в ворота российской сборной забили костариканцы Рэндалл Асофейфа и Брайан Руис на 22-й и 29-й минутах матча. Третий мяч забросил капитан команды Василий Березуцкий в собственные ворота. Последний гол в компенсированное время забил вышедший на замену Хоэль Кэмпбелл.

Среди россиян голами отличились Александр Самедов на 31-й минуте и Артем Дзюба на 48-й и 61-й.