Умер Анджей Вайда

9 октября в возрасте 90 лет умер кинорежиссер Анджей Вайда. Режиссер и сценарист Яцек Бромский сказал телеканалу TVN-24, что Вайда в последнее время болел и несколько дней назад попал в больницу (перевод ТАСС). TVP напоминает, что на этой неделе режиссера ждали на открывающемся во вторник Римском кинофестивале, где 14 октября будет показана его последняя картина «Послеобраз» (Powidoki). Польский институт киноискусства выдвинул этот фильм на «Оскара». В 2006 г. Анджей Вайда получил «Оскара» за вклад в развитие кино.

Среди его известных фильмов – «Канал», «Человек из железа», «Пепел и алмаз», «Корчак», «Катынь», он снимал картины о войне и делал экранизации классических произведений литературы, также он ставил театральные спектакли, в том числе «Бесов» в московском «Современнике».

Анджей Вайда дважды был удостоен ордена Почетного легиона, ордена Восходящего солнца, ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», государственных наград Латвии, Эстонии, Болгарии, Украины и Италии, российского ордена Дружбы и ряда польских наград, на его счету кроме «Оскара» «Сезар», «Феликс», «Золотой лев», «Золотая пальмовая ветвь» и «Золотой медведь».