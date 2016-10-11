Путин считает «темной историей» скандал вокруг мельдония и спортсменов из России

Президент России Владимир Путин назвал «темной историей» скандал вокруг обвинений российских спортсменов в употреблении допинга - мельдония. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Что касается этого мельдония несчастного, то, вообще, там история какая-то темная. Мы же все знаем, и специалисты говорят, что он не дает преимуществ в спортивной борьбе, только поддерживает при больших нагрузках сердечную мышцу. А по всем правилам, допингом считается препарат, дающий преимущество в спортивной борьбе», - пояснил президент.