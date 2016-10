По книге «Фантастические звери и места их обитания» снимут пять фильмов

Автор книги «Фантастические звери и места их обитания» (Fantastic Beasts and Where to Find Them) Джоан Роулинг сообщила, что по произведению будет снято пять фильмов вместо запланированных ранее трех. «Я могу подтвердить, что будут сняты пять фильмов. В настоящее время я делаю последние штрихи над второй частью», – написала она в Twitter.

Съемки первой части начались в августе 2015 г. под руководством Дэвида Йэтса, который снял последние четыре фильма о Гарри Поттере. Главную роль сыграл обладатель премии «Оскар» Эдди Редмэйн («Вселенная Стивена Хокинга» , 2014). Сценарий фильма написала сама Джоан Роулинг.

В мировой прокат первый фильм выйдет 16 ноября 2016 г. Российская премьера запланирована на 17 ноября 2016 г.