В России впервые открыли памятник Ивану Грозному

В Орле состоялось церемония торжественного открытия первого в стране памятника царю Ивану Грозному, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Открытие памятника приурочено к православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы. Памятник установили вблизи Богоявленского собора, в месте слияния Оки и Орлика. По преданию, именно в этом месте в 1566 г. по царскому указу в целях безопасности южных земель была заложена крепость Орел.

На церемонии присутствовал министр культуры России Владимир Мединский. По его словам, установка памятника Ивану Грозному является «признанием преемственности всех этапов нашей истории».

«Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня — это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемственности всех этапов нашей истории», — сообщается на сайте правительства Орла.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский считает, что установка монумента - это значимое событие не только для региона, но и для России в целом. Он поблагодарил жителей Орла, поддержавших установку монумента.