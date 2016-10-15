Россиянку обвинили в попытке вымогательства $400 000 у экс-губернатора Нью-Йорка

В США россиянке Светлане Захаровой предъявили обвинение в попытке вымогательства у $400 000 у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера, сообщает New York Daily News.

Отмечается, что сама Захарова не присутствовала в суде, ее представлял адвокат Кристофер Райт. Судебное заседание по делу запланировано на 1 ноября и пройдет в суде в районе Манхэттен.

Светлана Захарова в феврале обвинила бывшего губернатора штата Нью-Йорк в совершении насилия над ней. Россиянка является фигуранткой еще одного дела о подделке документов.