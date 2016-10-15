На 80-м году жизни умер первооткрыватель кометы Чурюмова-Герасименко

На Украине в возрасте 79 лет умер первооткрыватель кометы Чурюмова-Герасименко, советский и украинский астроном Клим Чурюмов. Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 15 октября 2016 г. на 80-м году жизни скончался всемирно известный украинский ученый, исследователь и открыватель комет, большой жизнелюб, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, профессор, доктор физико-математических наук Чурюмов Клим Иванович», – говорится в сообщении академии.

В сентябре 1969 г. Чурюмов вместе с аспиранткой Светланой Герасименко запечатлел на фото неизвестную комету, которая в результате получила имя открывателей. В 1986 г. Чурюмов открыл вторую комету (Чурюмова-Солодовникова).