Подозреваемый в подготовке теракта на Олимпиаде-2016 находится при смерти

Один из подозреваемых в подготовке теракта на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро – Валдир Перейра да Рочи – находится в критическом состоянии. Как сообщает мексиканский портал Excelsior, его избили заключенные в особо охраняемой тюрьме в Бразилии.

У подозреваемого зафиксирована смерть головного мозга, утверждает портал. Родственники да Рочи пока не дали разрешения на то, чтобы отключить его от аппарата искусственного поддержания работы сердца.

Валдиру Перейре да Рочи пока не были официально предъявлены никакие обвинения. Он был задержан в июле вместе с другими бразильцами из террористической группировки. Участники группы заявляли о своей причастности к «Исламскому государству».