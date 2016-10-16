В Гонконге умерла старейшая в мире панда

В тематическом парке Гонконга умерла старейшая в мире панда по кличке Джа-Джа, сообщает South China Morning Post. Животному было 38 лет, что составляет более 100 лет по человеческим меркам.

В среднем в дикой природе панды живут 20 лет, в неволе – 25 лет.

Джа-Джа жила в Ocean Park с 1999 г. В прошлом году в тематическом парке устраивали праздничные мероприятия по поводу ее дня рождения.

В последние несколько недель состояние панды значительно ухудшилось. Она стала отказываться от еды и сильно потеряла в весе. Сотрудники парка приняли решение усыпить животное.