Бесплатно осмотреть постоянную экспозицию в ГМИИ имени Пушкина можно будет до 30 октября

С 18 по 30 октября вход на постоянную экспозицию Музея изобразительных искусств им. Пушкина и еще несколько выставок будет бесплатным для всех посетителей. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе музея, войти туда можно будет по бесплатным билетам, которые можно взять в кассах Главного здания. Спонсор акции - Сбербанк, который устроил бесплатное посещение в ряд музеев страны к своему 175-летию.

На выставку «Рафаэль. Поэзия образа» акция не распространится, билеты туда будут продаваться для отдельной очереди. Бесплатно можно будет осмотреть экспозиции «Пиранези. До и после. Италия – Россия. XVIII-XXI века» и «Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета».

В рамках той же спонсорской акции Сбербанка вход в Русский музей по четвергам до 24 ноября также будет бесплатным. В прошлый четверг в музее был установлен абсолютный рекорд дневной посещаемости за всю его историю: 10 964 человека. Обычно в музей приходит в четыре раза меньше посетителей.

В комплекс Русского музея входят экспозиции Михайловского дворца, Михайловского замка, Мраморного дворца, Строгановского дворца и корпуса Бенуа.