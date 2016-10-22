«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в ворота уральской команды забил крайний полузащитник Лоренсо Мельгарехо на 48-й минуте матча.

Ранее «Уфа» и «Ростов» сыграли вничью. Матч проходил в Уфе и завершился с нулевым счетом.

Также сегодня состоялась встреча томской команды «Томь» с махачкалинским «Анжи». Матч проходил в Махачкале и оказался более результативным – хозяева обыграли гостей со счетом 3:0. Голы в ворота сибирской команды забили полузащитники Иво Иличевич на 66-й и 77-й минутах матча и Бернард Бериша на 82-й минуте.

На данный момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На втором и третьем местах «Зенит» и ЦСКА. «Ростов» – на 4-й строчке, «Анжи», «Уфа», «Урал» и «Томь» – на 7-й, 9-й, 11-й и 14-й соответственно.