Юморист Михаил Задорнов госпитализирован в Москве

Юмориста Михаила Задорнова госпитализировали в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в службе скорой помощи. «Выезжала бригада вчера, 22 числа. Вызов обслужен, доставлен в больницу», – сказали агентству в справочной.

Некоторые СМИ сообщают, что Задорнову стало плохо во время выступления в концертном зале «Меридиан» в Москве.

В начале октября артист сообщил, что болен и вынужден отменить часть концертов. «Я действительно должен отменить часть концертов до Нового года… В организме, к сожалению, обнаружен серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту. Лечить надо немедленно», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чем именно он болен, Задорнов не уточнил. Сообщил только, что намерен проходить лечение в одной из клиник Прибалтики.