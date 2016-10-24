МОК объяснил выделение гранта Юлии Степановой

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему решил выдать грант Юлии Степановой и предоставить работу ее мужу Виталию Степанову. «После того как пара связалась с МОК, Юлии Степановой была выделена финансовая помощь, а также иная помощь, чтобы она смогла продолжить карьеру спортсменки. Виталий Степанов будет предоставлять МОК консультационные услуги по всем аспектам допинг-контроля и защиты чистых спортсменов», – сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Напомним, легкоатлетка Юлия Степанова и бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов стали главными информаторами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Их показания легли в основу доклада независимой комиссии WADA о допинговой системе в России. Сегодня стало известно, что МОК в сентябре выделил грант Юлии Степановой и дал работу ее мужу.