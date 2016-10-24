СМИ опубликовали полный список претендентов на «Золотой мяч»

Журнал France Football объявил номинантов на «Золотой мяч». В число претендентов на престижную награду включены Лионель Месси, Криштиану Роналду, Серхио Агуэро, Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Диего Годин, Златан Ибрагимович, Томас Мюллер, Неймар, Джейми Варди и другие.

Журнал учредил «Золотой мяч» в 1956 г. С тех пор ежегодно награда вручалась лучшему футболисту Европы. Победителя выбирали при помощи голосования, в котором принимали участие только спортивные журналисты.