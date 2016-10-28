Худрука Театра.doc не выпустили из России по требованию ФСБ

Художественного руководителя московского Театра.doc Михаила Угарова не выпустили за границу по распоряжению ФСБ. Об этом сообщила режиссер театра Зарема Заудинова.

«Худрука Михаила Угарова не пропустили на границе Шереметьево в Берлин. Без объяснения причин: распоряжение ФСБ», – написала Заудинова в Facebook.

Позже Угаров сам подтвердил эту информацию. «Я не улетел в Берлин. Не выпустили на границе. Без объяснения причин. Распоряжение ФСБ / Пограничной службы. Надеюсь, что это какой-нибудь мелкий штраф. А иначе – что?» – написал он.