Супруга Владимира Зельдина рассказала о его состоянии

Состояние народного артиста СССР Владимира Зельдина остается стабильным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его супругу Иветту Зельдину. Ранее в СМИ появилась информация, что актер госпитализирован в тяжелом состоянии.

Его супруга пояснила, что он уже три недели находится на обследовании в военном госпитале. «Владимир Михайлович переведен в другую больницу из военного госпиталя, где проходил лечение. Причину, почему врачи решили так поступить, я не знаю, но ухудшения здоровья нет, состояние стабильное», – сказала Зельдина.

В феврале 2016 г. актеру Владимиру Зельдину исполнился 101 год.