«Амкар» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

Пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл «Ростов» в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Перми и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота ростовчан забил полузащитник Михаил Костюков на 44-й минуте матча.

На данном этапе «Амкар» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице (20 очков), «Ростов» расположился на 7-м месте (17 баллов).

В следующем туре «Ростов» 5 ноября примет у себя тульский «Арсенал», а «Амкар» в этот же день сыграет на выезде с московским ЦСКА.