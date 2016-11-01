Лучший бомбардир чемпионатов мира завершил карьеру футболиста

38-летний Мирослав Клозе, лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу, решил завершить карьеру игрока. Как сообщает сайт Футбольной ассоциации Германии (DFB), он решил вернуться в Германию и попробовать свои силы как тренер. Главный тренер национальной сборной Йоахим Лев и спортивный директор Ханс-Дитер Флик проведут для него курс подготовки по индивидуальной программе. Клозе войдет в тренерский штаб сборной и поедет с командой на ближайшие матчи в Сан-Марино и Италию уже в ноябре.

Этим летом истек срок контракта Клозе с итальянским клубом Lazio Серии А.

Клозе объяснил, что решил вернуться в DFB, так как именно в составе сборной добился самых выдающихся успехов как игрок. Он понял, что хочет остаться «близко к полю», но взяться за новую роль - роль тренера. По его признанию, предматчевый анализ, тщательное планирование и разработка стратегии и тактики ему и раньше были интересны.

Лев выразил уверенность, что из Клозе получится фантастический тренер, потому что он надежный человек и всегда ставит успех команды на первое место.

Клозе считается лучшим бомбардиром чемпионатов мира по футболу: на его счету 16 голов в четырех чемпионатах, 2002, 2006, 2010 и 2014 гг. Всего он провел 137 матчей за сборную, тут его опередил только Лотар Маттэус, и забил 71 гол, это рекордный результат для Германии. Начинал карьеру он в Kaiserslautern, затем перешел в бременский Werder, мюнхенскую Bayern и, наконец, в Lazio.