Лауреатом Гонкуровской премии стала Лейла Слимани

Лауреатом престижной французской премии по литературе - Гонкуровской премии - стала писательница Лейла Слимани. Об этом сообщает в четверг, 3 ноября, радиостанция France Info.

Премия присуждена 35-летней писательнице за книгу «Сладкая песнь». Свой второй роман Слимани начинает с описания страшного преступления - убийства двух детей их няней, ставшей в свое время большой находкой для семьи. Ретроспективное описание истории взаимоотношений членов семьи с этой няней и стало основой для повествования, отмечает «РИА Новости».

Среди претендентов на получение премии были Катрин Кюссе, Гаэль Файе и Режи Жофре.

Слимани родилась в 1981 г. в Рабате в Марокко. В возрасте 18 лет она переехала в Париж, где затем окончила Институт политических исследований. В 2014 г. вышел в свет ее первый роман «В саду людоеда», который был номинирован на французскую премию Флоры 2014 г., информирует «Интерфакс».

Гонкуровская премия - литературная премия, уже более ста лет вручаемая за лучший роман на французском языке. Победитель выбирался комиссией из десяти членов жюри под председательством известного французского журналиста и писателя Бернара Пиво.