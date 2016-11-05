Липницкая получила травму во время выступления на Гран-при России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Юлия Липницкая получила травму во время выступления на московском этапе серии Гран-при, передает ТАСС.

Она прервала прокат программы в ее второй части, но после консультации с тренером и судьями решила ее закончить. Фигуристка получила травму во время выполнения акселя, прыжок завершился падением.

«Проблема со здоровьем, будем разбираться. Рефери сказала, если сможете продолжить программу, снова включим музыку. Отнимается нога, она почувствовала это перед выступлением. У нее сводит ногу, она не могла на ней полноценно продолжать программу», - объяснил неудачное выступление фигуристки тренер.

За произвольную программу Липницкая получила 79,21 балла, в сумме - 148,46 балла, что позволяет занимать промежуточное 11-е место.