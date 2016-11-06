Российская сборная по хоккею выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею обыграла чехов и стала победителем первого этапа Евротура в сезоне — Кубка Карьяла, который проходил в Финляндии.

Россияне выиграли со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (26-я минута), Никита Гусев (38-я) и Алексей Береглазов (50-я).

Ранее российские хоккеисты победили сборные Финляндии (5:1) и Швеции (3:2) и со стопроцентным результатом выиграла турнир в Финляндии.

Второй этап Евротура - Кубок «Первого канала» - пройдет в Москве в декабре.