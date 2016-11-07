Умер болгарский певец Бисер Киров

Болгарский этрадный певец и композитор, посол доброй воли Болгарии в России Бисер Киров умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила певица Йорданка Христова.

«Несколько минут назад я узнала, что ушел Бисер Киров, мой коллега и друг!!! Боже, очень больно… Прощай!!!» – написала Христова в Facebook.

Причиной смерти музыканта стал инсульт, передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал bTv.

Киров является автором более 300 песен на разных языках, в том числе русском, немецком, польском и испанском. СМИ называли Бисера Кирова самым популярным болгарином в СССР. В 2009 г. он получил звание заслуженного артиста России. Он много работал на телевидении, в том числе российском. Киров вел программу «Золотой ключик» на РТР и детские программы на канале «Культура».