Джулиан Барнс даст открытое интервью на ярмарке non/fiction

Британский писатель, лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс выступит перед гостями ярмарки non/fictio№ 18 в Центральном доме художника. 3 декабря в киноконцертном зале ЦДХ он даст открытое интервью Юрию Сапрыкину о книге «Шум времени». Интервью начнется в 17.00. Посетители ярмарки смогут принять участие и задать вопросы Барнсу, если зарегистрируются на сайте non/fiction. Организует мероприятие Британский совет.

Также на non/fictio№ 18 приедут еще 12 британских писателей - Себастьян Фолкс, Марина Уорнер, Эндрю Дэвис, Джонатан Коу, Лалин Полл, Джим Крейс, Дэвид Алмонд, Дженни Брум, Том Голд, Мариан Эллиотт, Эмма Хили и Пол Мейсон и более десятка книгоиздателей.