Умер певец Леонард Коэн

Легендарный канадский исполнитель, поэт и композитор Леонард Коэн скончался на 83 году жизни. Об этом стало известно из сообщения на его сайте. «Мы потеряли одного из самых почитаемых и плодовитых визионеров в музыке. Панихида пройдет позже в Лос-Анджелесе», - говорится в заявлении представителей семьи Коэна.

Свой первый альбом Songs of Leonard Cohen Коэн выпустил в 1967 г. Сразу после этого его стали сравнивать с Бобом Диланом, напоминает AP. Он был автором таких хитов, как «Suzanne»,«Hallelujah», «Avalanche», «Waiting for the Miracle», «Bird on a Wire». В 2008 г. Коэн был включен в Зал славы рок-н-ролла. Сам он говорил, что не мог о таком даже и мечтать.

В 2010 г. Коэн побывал с единственным концертом в Москве.