Ушел из жизни народный артист России Юрий Комиссаров

В Москве в возрасте 79 лет ушел из жизни ведущий актер Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), народный артист России Юрий Комиссаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

«Юрий Данилович не дожил до своего юбилея несколько дней. 21 ноября ему бы исполнилось 80 лет», - отметила собеседница ТАСС.

Прощание с актером и его похороны состоятся на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 14 ноября, в 12 часов.

Комиссаров родился в Ленинграде в 1936 г. Окончил ГИТИС по специальности театроведение. Он был принят в труппу Театра армии в 1954 г. Первая его работа - суворовец в спектакле «Летчики». За ней последовали другие заметные роли в спектаклях «Сережка с Малой Бронной», «Два товарища», «Объяснение в ненависти».

«К замечательным театральным работам актера безусловно относятся и такие широко отмеченные прессой работы, как Вожеватов ("Бесприданница" Островского), Фрязин ("Молва" Салтынского), Бургомистр ("Комическая фантазия" Горина), Халымов ("Сердце не камень" Островского), Бубнов ("На дне" Горького) и другие», - подчеркивается в некрологе.