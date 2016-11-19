«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота москвичей забил полузащитник Павел Нехайчик на 59-й минуте матча. Голом в составе «Локомотива» отличился полузащитник Алан Касаев на 25-й минуте.

На данном этапе «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, а «Оренбург» расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Локомотив» 25 ноября примет екатеринбургский «Урал», а «Оренбург» в гостях сыграет с «Уфой».