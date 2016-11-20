Уорд согласен на матч-реванш с Ковалевым

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл по очкам бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям IBF, WBA, WBO американцу Андре Уорду. Все трое судей отдали победу Уорду. Это поражение стало первым в карьере Ковалева.

Промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что боксер требует немедленного проведения матча-реванша. «Мы хотим, чтобы эти боксеры вернулись на ринг как можно быстрее, чтобы исправить эту ошибку. Немедленный матч-реванш не может быть назначен, если обе стороны от него откажутся. Мы этого делать не намерены, так что это будет немедленный матч-реванш», – заявила Дува.

Андре Уорд заявил, что согласен на матч-реванш, но не готов вести переговоры прямо сейчас. Пока неизвестно, где и когда состоится бой, но по контракту он не может проходить в России или Калифорнии, пишет портал BoxingScene.