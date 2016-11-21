Создана сборная Крыма по футболу

Крымский футбольный союз заявил о создании сборной Крыма по футболу. Решение было принято на заседании президиума организации.

«Принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Также в рамках заседания было принято решение о тренерском штабе команды», – говорится в сообщении союза, опубликованном на официальном сайте организации.

Главным тренером сборной Крыма назначен мастер спорта СССР, в прошлом игрок и тренер клуба «Таврия» (Симферополь) Валерий Петров. Сообщается, что в состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и шесть сотрудников персонала. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма по футболу проведет со 2 по 10 декабря 2016 г. в Евпатории.

Презентация сборной Крыма состоится в рамках I Крымского футбольного форума, который пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 г.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 г.