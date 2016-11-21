Михельсон предложил упростить процедуры ввоза и вывоза культурных ценностей

Российский предприниматель, основатель фонда V-A-C Леонид Михельсон предложил упростить систему ввоза и вывоза культурных ценностей.

По его мнению, необходимо освободить от налогообложения ввоз культурных ценностей и беспрепятственный вывоз независимо от времени и места их создания, от формы собственности. «В сегодняшнем законе в основном внимание сосредоточено на том, что создано на территории России. Но культурные ценности, которые важны для России, могут создаваться не только на территории России и не только российскими авторами. Наверное, это срочно надо менять», - пояснил он, выступая на конференции «Регулирование арт-рынка».

Он также предлагает ввесли нормативную неопределенность для понятия «культурная ценность» и распространить его на предметы, которые имеют культурное значение.

«Ежемесячно создаются топовые произведения искусства, которые уже с самого начала весь мировой арт-рынок знает как именно топовое произведение культуры. А по нашему закону этого ничего нет», - добавил он.