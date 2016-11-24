Протест штрафа за досрочный уход с пресс-конференции обойдется Карлсену в 3000 евро

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен должен заплатить 3000 евро за подачу апелляции на решение о штрафе, наложенном на него за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Издание отмечает, что указанная плата является обязательным условием для подачи апелляции. Если протест Карлсена будет удовлетворен, ему вернут деньги. Также сообщается, что решение по апелляции должно быть озвучено в течение нескольких дней.

«Я могу подтвердить, что мы подали апелляцию, но не хотим, чтобы это сейчас было в центре внимания, – сказал менеджер Карлсена Эспен Агдестейн. – У Магнуса впереди очень важные три партии. Но мы считаем, что у нас были веские причины подать жалобу».

В ночь на вторник восьмая партия матча за мировую шахматную корону завершилась победой российского гроссмейстера Сергея Карякина. Россиянин победил чемпиона мира, играя черными фигурами. Карлсен пришел на пресс-конференцию после партии, сел за стол и был готов начать отвечать на вопросы, но, не дождавшись соперника, он сказал, что не будет сидеть и ждать Карякина, встал и быстро ушел. В результате россиянин один отвечал на вопросы журналистов. Позднее было объявлено, что Карлсен оштрафован на 10% от его призовых за уход с пресс-конференции. Общий призовой фонд турнира составляет около 1 млн евро, победитель получит 60% от этой суммы.