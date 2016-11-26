«Терек» уступил «Спартаку» в матче чемпионата России по футболу

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл грозненский «Терек» в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота «Терека» забил полузащитник Маурисио на 27-й минуте матча.

На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Терек» расположился на 4-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 30 ноября на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день на своем поле встретится с «Краснодаром».