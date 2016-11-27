В Москве трагически погиб двадцатилетний гроссмейстер Юрий Елисеев

Российский гроссмейстер Юрий Елисеев, которому было 20 лет, разбился, упав с 12-го этажа в Москве. Об этом сообщил его друг шахматист Даниил Дубов. «Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев. Он пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался», – написал Дубов на странице «ВКонтакте».

Информацию подтвердили в Российской шахматной федерации.

Юрий Елисеев родился 29 июля 1996 г. Начал заниматься шахматами в школе, был чемпионом России и чемпионом мира среди юношей до 16 лет (2012 г.). Лауреат премии «Каисса» 2012 г. в номинации «Открытие года». В 2013 г. получил звание гроссмейстера. Победитель Кубка РСГУ среди студентов-гроссмейстеров (2013 г.). Победитель главного турнира Moscow Open 2016.