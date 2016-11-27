Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете по биатлону

Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Максима Цветкова и Антона Шипулина заняла четвертое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону. Турнир проходит в шведском Эстерсунде.

Дистанцию 2 х 6 км + 2 х 7,5 км с восемью огневыми рубежами россияне преодолели за 1 час 11 мин. 41,6 сек., допустив пять промахов.

Первое место заняла команда из Норвегии (1 час 10 мин. 57,1 сек.; шесть промахов), второй финишировала команда Германии (отставание 33,7 сек.; шесть промахов), третьей – сборная Италии (+44,2; один штрафной круг, 12 промахов).