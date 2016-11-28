В России пройдет ретроспектива анимации Pixar

Со 2 по 7 января компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Екатеринбурга подборку лучших мультфильмов американской анимационной студии Pixar. «Компания в своем нынешнем формате была создана благодаря многолетней поддержке Стива Джобса, который в 1986 г. купил у Джорджа Лукаса небольшой отдел компьютерной графики, – сообщает сайт компании «Иноекино». – В результате появились сначала великолепные короткометражки, затем – большие анимационные фильмы, а теперь, пожалуй, ни один фильм в мире не обходится без технологий и творческих находок, в разные годы родившихся в недрах Pixar. В настоящее время студией владеет корпорация Walt Disney». В ретроспективу войдут фильмы «История игрушек» (1995), «Корпорация монстров» (2001), «В поисках Немо» (2003), «Рататуй» (2007), «ВАЛЛ-И» (2008). Все фильмы будут демонстрироваться в дубляже. В Петербурге показы состоятся в кинотеатре «Аврора», в Москве – в кинотеатре «Формула кино Горизонт», в Екатеринбурге – в кинотеатре «Салют».