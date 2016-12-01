Магнус Карлсен выиграл у Сергея Карякина в третьей партии тай-брейка матча за мировую корону по шахматам

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл у претендента на титул россиянина Сергея Карякина в третьей партии тай-брейка матча за мировую корону в Нью-Йорке.

Партия завершилась, когда было сделано по 38 ходов, С.Карякин играл белыми фигурами. Таким образом, норвежец вышел вперед на тай-брейке, предыдущие две партии завершились вничью. Тай-брейк включает в себя четыре партии с контролем времени 25 минут на каждого + 10 секунд на ход.

Если и тай-брейк не выявит победителя, то гроссмейстеры проведут две партии с контролем 5 минут каждому + 3 секунды на ход. Ничья по итогам этих двух партий вынудит соперников сыграть дополнительные четыре блицматча из двух партий каждый.

В случае если вновь победитель не определится, то участники матча проведут так называемый «армагеддон» - решающая партия, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.

Матч проходит в Нью-Йорке, он состоит из 12 партий. По их итогам была зафиксирована ничья, в связи с чем соперники должны сыграть в тай-брейке.