Магнус Карлсен подтвердил титул чемпиона мира по шахматам

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл у претендента на титул россиянина Сергея Карякина третью и четвертую партии тай-брейка матча за мировую корону в Нью-Йорке. Таким образом, Карлсен подтвердил свой титул.

Матч состоял из 12 партий с классическим контролем времени. Он завешился вничью - 6:6, в связи с чем соперникам пришлось сыграть в тай-брейке - четыре партии с контролем времени 25 минут на каждого + 10 секунд на ход. Первый две партии Карлсен свел к ничьей, в 3 и 4 одержал победу.

Карлсен является 16-м чемпионом мира. Весной 2013 г. он выиграл турнир претендентов, а осенью в матче за звание чемпиона мира обыграл действовавшего на тот момент обладателя титула индийца Вишванатана Ананда. Через год Карлсен защитил свой титул, победив того же Ананда. Весной 2016 г. Карякин выиграл турнир претендентов и стал соперником Карлсена по чемпионскому матчу.

В настоящее время Карлсен возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Карякин занимает шестую строчку.