Путин считает необходимым разобраться с запретом рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ситуацией вокруг отмены в Омске рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда».

Руководитель Государственного Театра наций Евгений Миронов рассказал, что последняя ситуация с запретом спектакля произошла в Омске, когда «под запрет попал спектакль "Иисус Христос - суперзвезда".

"Этому спектаклю уже около 30 или 40 лет, он успешно идет в мире и успешно идет в Москве, например в театре Моссовета. Поскольку мы боимся цепной реакции, когда такое случается в маленьких городах, это очень быстро может распространяться. И такие действия могут привести, что иногда получаются очень глупые вещи", - сказал худрук театра.

Путин поинтересовался, кто запретил к показу в театре Омска спектакля «Иисус Христос - суперзвезда». «Власти», - ответил Миронов. Тогда Путин спросил министра культуры Владимира Мединского, он ли запретил оперу. Тот заверил Путина, что «точно не запрещал».

Путин отметил: «Надо с этим разобраться. Понимаете, такие вещи мы должны доводить всегда до логического завершения. Потому что просто так с обеих сторон сказать "запретили", а вторые говорят "мы к этому никакого отношения не имеем" - надо понять, что реально происходит».

Миронов пообещал подготовить список нарушений, которые произошли в последнее время в отношении театров и выставок.

Администрация Омского государственного музыкального театра отменила намеченную на 1 ноября постановку "Иисус Христос - суперзвезда" петербургского театра "Рок-опера". Такое решение было принято после того, как в мэрию обратились активисты общественного движения "Семья, любовь, Отечество".

Тем временем в Московском патриархате выразили несогласие с представителями общественности, которые в некоторых регионах просили запретить показ со сцены рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». «Церковь не подавляет творчество, благословляя художников, вдохновляющихся евангельскими сюжетами в своих произведениях», - заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.