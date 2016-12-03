Минкультуры Омской области объяснило отмену оперы «Иисус Христос – суперзвезда»

Министр культуры Омской области Виктор Лапухин заявил, что решение об отмене рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в Омске принял прокатчик из-за низкой продажи билетов. «Нам и в голову не могло прийти запрещать оперу. Первый показ оперы был в 2015 г., тогда было продано 70% билетов от тысячного зала. Общественники бойкотировали против спектакля, но наша епархия их не поддержала», – сказал Лапухин.

Он сообщил, что в 2016 г. прокатчиками рок-оперы были екатеринбургская и омская частные компании. По словам Лапухина, на момент, когда было принято решение об отмене показа, было продано всего 42 билета в зале на тысячу мест.

Ранее сообщалось, что администрация Омского государственного музыкального театра отменила намеченную на 1 ноября 2016 г. постановку «Иисус Христос – суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера». Отмечалось, что такое решение было принято после того, как в мэрию обратились активисты общественного движения «Семья, любовь, отечество».