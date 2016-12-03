ЦСКА разгромил «Урал» в матче РФПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Москве и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Голы в ворота уральцев забили нападающий Ласина Траоре на 25-й и 35-й минутах матча, полузащитник Бибрас Натхо на 38-й и нападающий Федор Чалов на 40-й минуте.

На данном этапе ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата, «Урал» на 12-й строчке. Лидерами остаются «Спартак» и «Зенит».

Это последний тур РФПЛ в 2016 г. В следующем туре ЦСКА 3 марта 2017 г. на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», а «Урал» в этот же день примет у себя пермский «Амкар».