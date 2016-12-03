Власти Крыма прокомментировали арест Украиной золота скифов

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что арест, наложенный Украиной на коллекцию золота скифов, ничего не значит.

Напомним: коллекция в начале февраля 2014 г. была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердам. Крым тогда еще не был частью России. С тех пор Украина и Крым не могут решить, куда возвращать экспонаты. Окружной суд Амстердама 14 декабря должен решить этот вопрос.

Не дожидаясь этого решения, Печерский районный суд Киева наложил арест на музейные экспонаты, постановление было направлено в Интерпол для объявления имущества в международный розыск.

«Решение суда, который наложил арест на крымские музейные экспонаты, ничего не значит. Они могут принимать сколько угодно провокационных решений, для юридической стороны это большого значения не имеет», – сказал Мурадов. По его словам, вынести окончательный вердикт может только голландский суд.

Мурадов подчеркнул, что, если суд при вынесении решения отбросит «политическую шелуху», артефакты вернутся в Крым уже в следующем году.