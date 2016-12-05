Лозаннский суд оставил в силе дисквалификацию Блаттера на 6 лет

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение Апелляционного комитета FIFA от 16 февраля 2016 г., которым бывший президент FIFA Йозеф Блаттер был на 6 лет отстранен от футбольной деятельности. Об этом сообщает в понедельник, 5 декабря, пресс-служба суда.

Дисквалификация Блаттера действует с 8 октября 2015 г.

Кроме того, Блаттер должен оплатить штраф в 50 000 швейцарских франков.

В мае 2015 г. в FIFA начался крупнейший в истории организации коррупционный скандал. Тогда в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу США были задержаны семь высокопоставленных чиновников FIFA .

В сентябре федеральное бюро юстиции Швейцарии открыло дело в отношении Блаттера. Он подозревается в незаконном переводе отстраненному от должности президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишелю Платини 2 млн швейцарских франков в 2011 г.