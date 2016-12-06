Роналду получит «Золотой мяч» в 2016 году – СМИ

Португальский футболист Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года. Об этом сообщает во вторник, 6 декабря, испанская газета Mundo Deportivo.

Как отмечает издание, церемония награждения лучшего футболиста 2016 года состоится только 12 декабря, однако голосование уже завершилось и Роналду известно о том, что победителем стал именно он.

При этом корреспонденты журнала France Football, который с 2016 г. снова вручает «Золотой мяч» без участия Международной федерации футбола (FIFA), в четверг прилетят в Мадрид для того, чтобы провести интервью и фотосессию с Роналду.

Если информация, опубликованная в испанской газете, окажется правдой, то этот «Золотой мяч» станет уже четвертым для 31-летнего футболиста. Ранее он уже один раз получал «Золотой мяч» France Football, а также два раза был удостоен награды «Золотой мяч FIFA», напоминает «Интерфакс».

По данным Mundo Deportivo, вторым по итогам голосования является лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. За третье место развернулась борьба между нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном и футболистами «Барселоны» Неймаром и Луисом Суаресом. Всего в список вошли 30 игроков.

France Football в этом году прекратил пятилетнее сотрудничество с FIFA в определении лучшего игрока года. Обе стороны назовут своего лауреата самостоятельно.

FIFA ранее уже анонсировала шорт-лист претендентов на свою награду, в котором также оказались Роналду, Месси и Гризманн. Объявление лауреата назначено на 9 января 2017 г.