Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева решила снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Таким образом, в настоящее время на должность претендуют три человека - действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и обладатель золотой медали Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

В феврале после серии допинговых скандалов Валентин Балахничев объявил об уходе в отставку с поста главы ВФЛА. В настоящее время обязанности главы ВФЛА исполняет Вадим Зеличенок.

Исинбаева 7 декабря была избрана главой наблюдательного совета РУСАДА. Исинбаева объяснила, что решение не участвовать в борьбе за должность президента ВФЛА связано именно с ее назначением в РУСАДА. Она добавила, что дала бы шанс Шляхтину продолжить свою работу.