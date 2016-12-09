МОК перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что перепроверит допинг-пробы мочи всех 254 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Это обусловлено тем, что независимая комиссия под руководством Ричарда Макларена не имеет такого мандата, говорится в сообщении.

«Все 63 анализа крови российских атлетов, взятые на Олимпиаде-2014 в Сочи, уже подверглись повторному анализу МОК при содействии профессора Макларена, и все показали отрицательный результат», - пишет МОК.

В пятницу, 9 декабря, спецкомиссия Макларена опубликовала вторую часть доклада о допинге в России. Основной вывод документа: в России с 2011 по 2015 г. действовала система подмены допинг-проб, о которой знали высокие должностные лица и в которую были вовлечены более 1000 спортсменов. По данным доклада, доказана подмена проб двух золотых и одного серебряного медалистов Олимпиады в Сочи, а признаки подмены проб обнаружены в 12 случаях.