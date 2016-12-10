Умер старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян

В Санкт-Петербурге на 94-м году жизни умер старейший режиссер киностудии «Ленфильм», народный артист России Сергей Микаэлян. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Микаэлян работал в «Ленфильме» с 1961 г. Им сняты фильмы «Разноцветные камешки», «Принимаю бой», «Иду на грозу», «Всего одна жизнь», «Гроссмейстер» и другие.

Больше всего наград среди работ режиссера собрал фильм «Вдовы» о Великой Отечественной войне. Он был удостоен призов четырех кинофестивалей, в 1976 г. его назвали лучшим фильмом года в Польше и на Кубе.

Одним из самых известных фильмов Микаэляна считается картина «Влюблен по собственному желанию», удостоенная главного приза 16-го Всесоюзного кинофестиваля.