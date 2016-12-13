Мутко сменил Шувалова на посту председателя координационного совета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко сменил первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на посту председателя координационного совета чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщается в распоряжении правительства.

«Исключить из состава координационного совета Шувалова И. И. Указать новую должность члена координационного совета Мутко В. Л. - заместитель председателя правительства РФ (председатель координационного совета)», - говорится в распоряжении.

В координационный совет также были включены: первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, министр спорта Павел Колобков, вице-президент РЖД Михаил Акулов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский и ряд глав регионов.

Также в распоряжении вносится изменения в название координационного совета, который теперь является «координационным советом по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.».