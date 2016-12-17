Поветкин проведет бой с французом Дюапа вместо канадца Стиверна

Директор компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы боксера Александра Поветкина, сообщил, что россиянин сегодня выйдет на ринг в Екатеринбурге, но его соперником будет не канадец Бермейн Стиверн, а француз Жоан Дюапа.

«Боя со Стиверном не будет, соперником станет Дюапа. Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег», – сказал Рябинский.

Ранее стало известно, что Поветкин провалил допинг-тест, в его пробе найдено запрещенное вещество остарин. Сегодня должен был состояться бой Поветкина с Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

WBC принял решение не отменять бой, а снять с него статус титульного. Однако канадский боксер отказался выходить на ринг. Президент WBC Хосе Сулейман сообщил, что Поветкин будет дисквалифицирован, а совет проведет расследование.